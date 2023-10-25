При взрыве автомобиля в Бердянске погиб военнослужащий

В Бердянске Запорожской области российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По его данным, принадлежащая военному машина ВАЗ-2101 была взорвана вечером 23 октября у дома по улице Мичурина. Неизвестные злоумышленники заложили взрывное устройство под водительское сиденье. В результате взрыва военнослужащий получил ранения, от которых скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте и хранении взрывчатых веществ. Ведутся поиски преступников.

Бердянск, Наталья Петрова

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