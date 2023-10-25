В Приморье более 100 га леса выгорело за сутки

Более 100 га леса выгорело в Приморском крае за минувшие сутки, сообщило региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. За неделю огонь прошел более 320 га.

Четыре очага природных пожаров потушены в Ольгинском, Пожарском округах и Надеждинском районе. Борьба с огнем продолжается еще в двух районах.

«Огнем пройдено более 100 га. Продолжается тушение в Партизанском городском округе и Красноармейском округе – здесь очаг находится в 16 км от села Новокрещенка. Отрабатывается более 20 выявленных термических аномалий», – говорится в сообщении.

Губернатор Приморья 18 октября ввел режим повышенной готовности в связи с пожароопасным сезоном. С тех пор более 320 га природных территорий пострадали от огня.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на полночь 24 октября в шести регионах РФ действовали девять лесных пожаров на площади 162 га. В дальневосточном регионе огонь прошел 83 га в Забайкальском крае, 35 га – в Хабаровском крае, по 20 га в Амурской области и Приморье.

Владивосток, Наталья Рязанова

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