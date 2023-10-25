Жительницу Югры арестовали по делу о госизмене в пользу Украины

Сотрудники ФСБ по Тюменской области задержали жительницу Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) по обвинению в государственной измене в пользу Украины. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

По информации ведомства, уроженка Украины распространяла на территории Югры агитационные материалы одной из проукраинских террористических организаций.

По данному факту возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщает ТАСС. Фигурантке предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ.

Подозреваемая арестована. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Тюмень, Наталья Петрова

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