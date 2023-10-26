Вспышка неизвестного заболевания случилась в Красноярском крае

Около 40 человек в поселке Ессей Красноярского края обратились за медицинской помощью в связи с неизвестной болезнью. Группа специалистов, включая эпидемиологов и сотрудников Роспотребнадзора, вылетела в Эвенкийский район, сообщили в краевом управлении ведомства.

Большинство из 38 заболевших – школьники. У всех проявились одинаковые симптомы, самый яркий из которых – красноватая сыпь. Все, кто почувствовал недомогание, сдали кровь на анализ в местном ФАПе, но пока диагноз не поставлен, пишет «Эвенкийская жизнь» во «ВКонтакте».

Заболевание протекает в легкой форме, пока никому не потребовалась госпитализация. Группа специалистов вылетела в поселок для уточнения диагноза и выяснения обстоятельств заражения.

«Специалисты управления Роспотребнадзора вылетели в посёлок Ессей для проведения санитарно-эпидемиологического расследования. Ситуация находится на контроле управления», – пояснили в ведомстве.

По данным издания, в вертолете также находятся эпидемиологи и сотрудники санитарно-эпидемиологических служб.

Красноярск, Наталья Рязанова

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