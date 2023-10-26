Более 40 животных погибли при пожаре в зоопарке в Саратове

Павильон частного зоопарка с животными сгорел в городском парке в Саратове утром 26 октября. В результате пожара погибли более 40 животных. Об этом сообщил глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем телеграм-канале.

По его словам, огонь в павильоне с животным вспыхнул около 06:44 по местному времени (05:44 мск). «По предварительным данным, в результате пожара погибли следующие животные: малайская циветта, гекконы, удав, бородатая агама, попугай, морская свинка, шиншилла, мары, скунс, сурикаты, черепахи, дикобразы. Погибли более 40 животных», – написал чиновник.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, огонь охватил два деревянных павильона, принадлежащих частному зверинцу. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. На тушении работали четыре пожарных расчета. Пожар ликвидировали в 07:23 (06:23 мск).

«На месте работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории по выяснению обстоятельств и причин пожара», – говорится в сообщении ведомства.

Саратов, Наталья Петрова

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