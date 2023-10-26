В Северной Осетии водитель покусал остановившего его полицейского

В Северной Осетии инспектор ДПС остановил водителя, нарушившего правила. Недовольный нарушитель укусил полицейского.
Инцидент произошел на Архонском шоссе. Сотрудник ДПС остановил ВАЗ, за рулем которого находился 26-летний военный, сообщает телеграм-канал «Осторожно новости».
Инспектор объяснил водителю, что тот нарушил правила, и начал оформлять протокол. Военный пытался спорить с полицейским, а затем обматерил его и укусил за ладонь.
В результате военнослужащего задержали и отправили под наблюдением в воинскую часть. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело.
Владикавказ, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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