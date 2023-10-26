Ураган Отис затопил и оставил без света побережье Мексики

Прибрежные районы Мексики остались без света и связи после урагана Отис. Стихия вызвала наводнения и оползни, повредила множество зданий, включая больницы, пишет Mexico News Daily.

Специалисты присвоили урагану Отис самый низкий класс опасности и назвали тропическим штормом. Но когда он достиг побережья Мексики, ветер усилился в несколько раз, и ураган набрал силу до пятого класса опасности.

Акапулько, Койука де Бенитес, Бенито Хуарес и Текпан де Галеана пострадали сильнее других муниципалитетов. Курортный город Акапулько с почти миллионным населением оказался частично затоплен и полностью отрезан от мира, оставшись без электричества, мобильной связи и интернета.

Власти не получают данные их пострадавших районов и не могут сказать, сколько людей пострадало и есть ли погибшие. Облик городов заметно пострадал: ветром во многих зданиях выбило окна, разрушены стеклянные фасады отелей и торговых центров.

Многие социальные учреждения пострадали из-за аварийных отключений электричества. Ураганный ветер, ворвавшийся через разбитые окна, повредил потолочные и стеновые панели, оборудование в больницах. Власти заверили, что все пациенты находятся вне опасности в связи с ураганом.

По данным Associated Press, многие жители и туристы не получили предупреждения об урагане и не приняли никаких мер защиты, не запаслись продуктами и водой. Экстренные службы не всегда могли добраться до пострадавших из-за лавины вызовов и заторов на дорогах в виде упавших деревьев и столбов. Некоторые, оставшись без запасов еды и воды, решились на мародерство: несколько магазинов пострадали от разграбления.

Акапулько, Наталья Рязанова

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