Байден призвал ужесточить контроль над оборотом оружия после убийства 22 человек в штате Мэн

Президент США Джо Байден призвал членов Республиканской партии в Конгрессе принять меры по ужесточению контроля над оборотом оружия после массового убийства в городе Льюистон (штат Мэн), – сообщают СМИ.

В заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома, в частности, говорится: «В свете очередной трагедии я призываю республиканцев в Конгрессе выполнить обязательства по защите американского народа. Сотрудничайте с нами в принятии законопроекта о запрете штурмового оружия и магазинов повышенной вместимости, введении универсальных проверок и требований надежного хранения оружия, а также лишении его производителей иммунитета от судебного преследования».

Ранее сегодня сообщалось, что в штате Мэн в результате стрельбы были убиты 22 человека, пострадали еще примерно около 60.

Как позже сообщил телеканал ABC, «правоохранительные органы США разыскивают Роберта Карда 1983 года рождения. У мужчины есть опыт военной службы, он является инструктором по обращению с оружием».

Вашингтон, Иван Бабурин

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