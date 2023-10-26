Украинский беспилотник уничтожен недалеко от Курской АЭС

Средства ПВО России перехватили беспилотник украинских неонацистов в четверг, 26 октября, в районе населенного пункта Курчатов недалеко от Курской АЭС.
В сообщении минобороны говорится: «26 октября в районе 21.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области в районе населенного пункта Курчатов».
Москва, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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