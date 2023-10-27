В Тихом океане при взрыве на грузовом судне погиб россиянин

У берегов Японии на грузовом судне произошел взрыв. В результате погиб гражданин России– один из членов экипажа. По факту смерти моряка проводится проверка.
ЧП произошло на грузовом российском судне «Сароник бриз». В этот момент проводились ремонтные работы, по предварительным данным, взорвались ацетиленовые баллоны, передает телеграм-канал «Shot».
Взрывной волной выбило железную дверь, которая задела моториста-сварщика. Мужчина получил смертельное ранение и скончался на месте происшествия.
Отмечается, что транспортный рефрижератор «Сароник бриз» принадлежит владивостокской судоходной компании, которая специализируется на доставке грузов через Японское, Охотское и Берингово моря.
Токио, Зоя Осколкова
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