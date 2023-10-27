На курорт в Египте прилетела ракета: ранены шесть человек

Не менее шести человек пострадали при попадании ракеты в здание скорой помощи и жилой дом для сотрудников медучреждения в курортном египетском городе Таба на границе с Израилем. Об этом передает египетский телеканал Extra News, ссылаясь на информированные источники.

У пострадавших диагностированы легкие ранения.

Откуда была запущена ракета, не сообщается. Отмечается лишь, что ракета упала в Табе на фоне продолжающейся эскалации в секторе Газа, передает РИА «Новости».

На месте происшествия работают силы безопасности. Проводится расследование с целью определить, откуда прилетела ракета.

Каир, Наталья Петрова

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