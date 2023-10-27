российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 28 октября 2023, 02:29 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

На курорт в Египте прилетела ракета: ранены шесть человек

Не менее шести человек пострадали при попадании ракеты в здание скорой помощи и жилой дом для сотрудников медучреждения в курортном египетском городе Таба на границе с Израилем. Об этом передает египетский телеканал Extra News, ссылаясь на информированные источники.

У пострадавших диагностированы легкие ранения.

Откуда была запущена ракета, не сообщается. Отмечается лишь, что ракета упала в Табе на фоне продолжающейся эскалации в секторе Газа, передает РИА «Новости».

На месте происшествия работают силы безопасности. Проводится расследование с целью определить, откуда прилетела ракета.

Каир, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Ближний Восток

«Эту войну начал Запад»: представитель ХАМАС раскрыл детали переговоров в Москве / Лукашенко заявил об угрозе третьей мировой войны из-за эскалации израильско-палестинского конфликта / ХАМАС не будет освобождать заложников без прекращения огня / Палестина в ООН обвинила Израиль в применении фосфорных снарядов / Посол России в Израиле: три россиянина находятся в заложниках у ХАМАС / ЦАХАЛ ночью провела танковую операцию в секторе Газа / Министр иностранных дел Ирана прибыл для консультаций в США / Cистема здравоохранения сектора Газа полностью рухнула – Минздрав Палестины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Скандалы и происшествия, Ближний Восток, Египет,