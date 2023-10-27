При столкновении автобуса с трактором в Башкирии пострадали 6 человек

В ДТП с участием пассажирского автобуса и трактора в Башкирии травмированы шесть человек. Все они госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

Авария произошла в пятницу в восьмом часу утра в Баймакском районе, на 128 км автодороги Магнитогорск – Ира. Столкнулись лоб в лоб пассажирский автобус Газель Next и трактор «Кировец».

В автобусе находились девять пассажиров. 60-летний водитель автобуса и пять пассажиров доставлены в больницу. Остальных пассажиров на месте осматривают медики, уточнили в Госавтоинспекции.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Уфа, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»