Человек получил травму при неудачной посадке паралета под Саратовом

В Саратовской области совершил жесткую посадку паралет. В результате пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в селе Воскресенском. Полет совершали пилот и пассажир.

«При взлете воздушное судно резко потеряло высоту и совершило жесткую посадку на землю, от которой пассажир получил травмы», – сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве отметили, что лица, оказывающие платные услуги по полету на паралете, нарушили законодательство. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Саратов, Зоя Осколкова

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