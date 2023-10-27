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Суббота, 28 октября 2023, 01:45 мск

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В Мадриде автомобиль намеренно врезался в велосипедистов во время акции в поддержку Газы

В Мадриде легковой автомобиль намеренно наехал на группу велосипедистов, которые участвовали в пробеге в поддержку Газы. Об этом сообщают испанские СМИ.

В результате аварии пострадали пять человек, одного из них доставили в больницу с легкими травмами.

Водитель машины скрылся с места происшествия, но позднее сам пришел в полицию и подал заявление против велосипедистов. Мужчина заявил, что участники акции сами на него напали, а он пытался поскорее покинуть место инцидента.

Отмечается, что в крови виновника наезда не обнаружили алкоголя.

Мадрид, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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