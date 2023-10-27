В Донецке налетчик с игрушечным пистолетом ограбил таксиста и магазин

В Донецке задержали разбойника, который ограбил таксиста и продуктовый магазин, угрожая пистолетом. Оказалось, что преступник использовал для устрашения игрушку из детского магазина.

В полицию обратился водитель такси. Потерпевший заявил, что к нему сел клиент в маске и потребовал отдать деньги. Он угрожал похожим на пистолет предметом. Получив 5,7 тысячи рублей, грабитель скрылся.

На следующий день в правоохранительные органы позвонила продавец продуктового магазина. Она рассказала, что мужчина в балаклаве под угрозой применения оружия заставил ее отдать из кассы 20 тысяч рублей.

Преступника удалось быстро вычислить, в течение суток подозреваемого задержали. У него изъяли пластмассовый пистолет, который, как выяснилось, он купил в детском магазине накануне первого разбоя и использовал для устрашения потерпевших.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Расследование продолжается.

Донецк, Зоя Осколкова

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