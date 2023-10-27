В результате израильских обстрелов в секторе Газа перестали работать интернет и связь

Международная служба мониторинга интернета NetBlocks в пятницу, 27 октября, сообщила, что на территории сектора Газа зафиксирован масштабный бой в работе интернета, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном в аккаунте NetBlocks в соцсети X (экс-Twitter), говорится: «Сетевые данные показывают масштабный сбой в подключении в секторе Газа на фоне сообщений об интенсивных бомбардировках».

В свою очередь, телеканал Al Arabiya сообщает, что «сразу несколько районов сектора Газа подверглись массированному обстрелу со стороны ВС Израиля. В регионе услуги связи и интернета стали полностью недоступны».

Рамалла, Иван Бабурин

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