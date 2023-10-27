СМИ: Покушение на Царева – спецоперация СБУ

Служба Безопасности Украины призналась в покушении на бывшего депутата Верховной рады от Партии регионов, ныне российского политика Олега Царева, – сообщает в пятницу, 27 октября, украинское издание LIGA.net.

Издание пишет, что собеседник в СБУ сообщил им, что «покушение на Царева – это специальная операция СБУ. Царев – абсолютно законная цель. Это не просто фанатик «русского мира», а человек, лично приехавший вместе с российскими танками захватывать Киев. Он давно был в списке тех, которых должны были наказать».

«Детали операции не разглашаются, известно, что Царев получил два огнестрельных ранения. Его состояние критическое, врачи пока борются за его жизнь», – говорится в заметке украинского издания.

Ранее сегодня сообщалось, что на бывшего депутата Верховной рады, ныне российского политика Олега Царева минувшей ночью в Ялте было совершено покушение, в него стреляли. Позже в ФСБ России заявили, что «по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля)».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»