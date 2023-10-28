ЧП в Набережных Челнах: сгорела 4-этажная гостиница

Сегодня в Набережных Челнах произошел крупный пожар в местной гостинице. Как сообщила пресс-служба МЧС, огонь в 4-этажном здании распространился на 4 тысячи квадратных метров.

По уточненной информации, загорелись кровля и утеплитель фасада гостиницы на 3 и 4 этажах. Из здания были эвакуированы 72 человека.

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К 11: 05 спасатели ликвидировали открытое горение.

О жертвах и пострадавших не сообщается. Дальнейшая информация уточняется, пояснили в МЧС.

Набережные Челны, Светлана Антонова

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