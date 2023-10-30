Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии

В Якутии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку. По предварительным данным, пострадали два человека.
Вертолет вылетел с участка Джарджан, начал терять высоту и приземлился у поселка Тикси, сообщает региональное управление МЧС.
На борту находились пять человек. Имеется информация о двух пострадавших.
«Для оказания помощи из поселка Тикси Булунского района спланирован вылет Ми-8 АК «Полярные авиалинии» со спасателями региональной поисково-спасательной базы и медиками», – добавили в ведомстве.
Якутск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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