В Приморском крае медведь растерзал рыбака

В Приморском крае следователи проводят проверку в связи с гибелью 35-летнего мужчина в результате нападения медведя. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Останки мужчины обнаружили в лесу неподалеку от села Березовка Чугуевского района региона.

Предварительно установлено, что 35-летний мужчина пошел на рыбалку и не вернулся. На его поиски направился его родственник, который нашел в лесу растерзанные зверем останки. «Предположительно, смерть наступила в результате нападения медведя», – говорится в сообщении ведомства. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В Охотнадзоре уточнили, что останки мужчины обнаружены на лежке медведя, передает ТАСС. Охотоведы отстрелили зверя, причины его поведения сейчас устанавливают специалисты. Также проверяется, нападал ли этот медведь раньше на людей.

Как сообщили в Охотнадзоре, после поступившей информации о пропаже рыбака полиция выехала на место, ночью были найдены предметы, принадлежащие ему, а позже обнаружили лежку медведя с останками человека. Утром охотоведы вместе с сотрудниками полиции вернулись на место лежки и отстрелили зверя.

Владивосток, Наталья Петрова

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