В Бурятии микроавтобус с пассажирами попал в аварию

В Бурятии перевернулся микроавтобус, в результате пострадали три пассажира. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Баргузинского района республики.

ДТП произошло недалеко от села Максимиха. Автобус направлялся в сторону одной из известных буддийских святынь в Бурятии – Лика Богини Янжимы.

Водитель не справился с управлением, автобус перевернулся. В салоне находились восемь пассажиров, трое из них были госпитализированы. У двоих пострадавших диагностирована черепно-мозговая травма, у одной – перелом ключицы.

По предварительным данным, причиной аварии стал гололед.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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