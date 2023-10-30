В Бурятии микроавтобус с пассажирами попал в аварию

В Бурятии перевернулся микроавтобус, в результате пострадали три пассажира. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Баргузинского района республики.
ДТП произошло недалеко от села Максимиха. Автобус направлялся в сторону одной из известных буддийских святынь в Бурятии – Лика Богини Янжимы.
Водитель не справился с управлением, автобус перевернулся. В салоне находились восемь пассажиров, трое из них были госпитализированы. У двоих пострадавших диагностирована черепно-мозговая травма, у одной – перелом ключицы.
По предварительным данным, причиной аварии стал гололед.
Улан-Удэ, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube