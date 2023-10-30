В Гамбурге на стройке погибли пять рабочих

ЧП в Германии: сегодня утром в Гамбурге пять человек погибли во время обрушения строительных лесов.

По данным немецких пожарных, несколько человек пропали без вести, причины происшествия пока неизвестны.

«Несколько человек похоронены под строительными лесами и считаются пропавшими без вести», – сказал представитель.

Авария произошла в Hafencity на огромном проекте реконструкции бывшей части порта Гамбурга.

По данным ежедневной газеты Bild, строительные леса обрушились в Westfield Hamburg-Überseequartier – в новом коммерческом, жилом и развлекательном комплексе, в котором также будет располагаться новый терминал для круизных судов.

Погибшие рабочие строили шахту лифта, когда около 8:10 утра (по Гринвичу) строительные леса рухнули. Пока сообщается, что в этот момент на месте ЧП было 8 рабочих.

По данным Bild, весь объект, где работало около 700 рабочих, был эвакуирован. Сейчас на месте происшествия работают около 70 спасателей.

Гамбург, Елена Васильева

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