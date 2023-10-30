В секторе газа погибли 63 сотрудника ООН

Ближневосточное агентство ООН помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) в понедельник, 30 октября, заявило, что в секторе Газа с 7 октября, погибли, как минимум 63 сотрудника организации, – сообщает телеканал Al Jazeera.

В сообщении телеканала со ссылкой на заявление UNRWA говорится: «Число сотрудников погибших в секторе Газа с начала войны возросло до 63. В 149 центрах UNRWA в анклаве укрывается около 672 тыс. вынужденно перемещенных лиц».

Доха, Иван Бабурин

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