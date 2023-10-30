В связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы задержано 83 человека

ГУ МВД России по СКФО в понедельник, 30 октября, сообщило, что в связи с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы сотрудники правоохранительных органов провели более 50 обысков и задержали 83 человека.

В сообщении пресс-службы ГУ МВД России по СКФО говорится: «МВД, УФСБ и СУ СК России по Республике Дагестан продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание организаторов и активных участников массовых беспорядков в аэропорту города Махачкалы. На данный момент задержаны 83 лица, принимавших участие в противоправной деятельности. Полицейские провели более 50 обысков, в ходе которых изъяты оргтехника и телефоны, являющиеся доказательственной базой причастности данных лиц к организации и участию в массовых беспорядках».

«Оперативная обстановка в регионе находится под контролем правоохранительных органов. Полиция предупреждает, что все попытки осложнить оперативную обстановку в республике будут незамедлительно пресечены», – подчеркнули в ГУ МВД России.

Москва, Иван Бабурин

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