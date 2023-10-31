Жительница Владивостока зарезала четырехлетнего сына

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства четырехлетнего мальчика. В жестокой расправе подозревается его 45-летняя мать, ранее проходившая лечение от психического расстройства. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Тело ребенка с множественными колото-резаными ранами обнаружили во вторник в частном доме по улице Демьяна Бедного во Владивостоке.

Согласно версии следствия, в ночь на 31 октября подозреваемая схватила нож и начала бить спящего сына. По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Следователи выяснили, что ранее мать ребенка «проявляла признаки расстройства психики и проходила соответствующее лечение». В связи с этим в ходе расследования уголовного дела «будет дана правовая оценка действию (бездействию) должностных лиц медицинского учреждения, в котором проходила лечение подозреваемая», сообщили в СКР.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Владивосток, Наталья Петрова

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