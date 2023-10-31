Двое военнослужащих задержаны по делу об убийстве семьи из девяти человек в ДНР

В Донецкой народной республике сотрудники правоохранительных органов задержали двоих российских военнослужащих по подозрению в убийстве семьи из девяти человек в Волновахе. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Тела убитых с огнестрельными ранениями обнаружили в субботу, 28 октября, в одном из частных домов. Среди жертв – двое детей. С жителями Волновахи расправились ночью, пока они спали. По информации СМИ, погибших нашли в кроватях в разных комнатах.

«В результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления. Они являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту», – сообщили в СКР.

Сейчас с задержанными проводятся необходимые следственные действия.

В ведомстве отметили, что мотивом преступления, по предварительным данным, послужил конфликт на бытовой почве.

Донецк, Наталья Петрова

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