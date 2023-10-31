В Волгограде пенсионерка подорвалась на гранате в своем огороде

В Волгограде неизвестные подложили гранату на участок пенсионерки. Женщина попала в больницу с многочисленными травмами.
71-летняя женщина вышла в огород позаниматься хозяйственными делами. Когда она взяла садовую тележку, прогремел взрыв.
Пенсионерку госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломами правых бедра и плеча и множественными осколочными ранениями. В настоящее время врачи борются за ее жизнь, сообщает телеграм-канал Shot.
На месте взрыва обнаружили металлические обломки, предположительно, от гранаты РГД-5. Выясняется, как боеприпас оказался на участке у бабушки.
Волгоград, Зоя Осколкова
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