Два жителя Владивостока пытались увезти в Северную Корею на лодках трепангов и алкоголь на 19 миллионов рублей

В Приморье в суд поступило уголовное дело о попытке контрабанды в северную Корею алкоголя и трепангов. Фигурантами его стали два жителя Владивостока и один иностранец. Всех троих правоохранительные органы задержали на берегу бухты Стеклянной в Уссурийском заливе, когда они грузили ящики на арендованные маломерные лодки. По информации источника Новостей VL.ru, груз планировали перебросить в Северную Корею.

Не совсем понятно, планировали ли контрабандисты самостоятельно следовать в соседнюю страну или доставить груз на борт одного из стоящих на рейде судов. Однако в любом случае довести дело до конца им не дали. Погрузку пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Приморскому краю, задержание происходило в январе 2022 года. Вывезти морским путём планировали более 200 бутылок алкоголя и свыше 88 тысяч особей дальневосточного трепанга. Стоимость изъятых товаров и водных биологических ресурсов превысила 19 млн рублей.

Обвиняемым предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 200.2 (покушение на контрабанду алкогольной продукции в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Владивосток, Елена Васильева

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