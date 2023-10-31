В Сочи автомобиль сорвался с 20-метрового обрыва

В Сочи автомобиль с пассажирами упал с обрыва. Четыре человека пострадали. Об этом сообщается в телеграм-канале «Служба спасения Сочи».

Инцидент произошел на улице Джапаридзе. Машина съехала с высоты 20 метров и опрокинулась. Автомобиль получил сильные повреждения, но все находившиеся в салоне люди выжили. Их доставили в больницу.

Одного пострадавшего с травмами средней тяжести с помощью альпинистского снаряжения вытащили из пропасти и транспортировали на носилках.

Правоохранительные органы проводят проверку. Устанавливаются причины аварии.

Сочи, Зоя Осколкова

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