В Пермском крае прогремел взрыв на военно-промышленном объекте

В городе Соликамске Пермского края произошел мощный взрыв на территории завода «Урал». По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Взрыв прогремел в кислотном цеху во втором корпусе. «В момент хлопка в здании никто не находился. На работу предприятия хлопок не повлиял. Предприятие работает в штатном режиме», – отметили в ведомстве.

Взрывной волной выбило стекла и двери в здании. Кроме того, повреждены окна в соседних домах. По оперативной информации, пострадавших нет. К месту вызова направили 44 человека и 11 единиц техники.

На соликамском заводе «Урал» производят боеприпасы, взрывчатые вещества и спецхимию. Предприятие считается одним из крупнейших военно-промышленных объектов в стране.

Пермь, Зоя Осколкова

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