Пожилой кореец бросился с ножом на охрану президентского офиса

Пожилой мужчина устроил скандал и ранил двух полицейских из охраны здания, в котором находится офис президента Южной Кореи. Напавшего задержали, начато расследование, передает агентство «Рёнхап».

Днем 31 октября 77-летний мужчина подошел к зданию Минобороны в Сеуле, где также находился офис президента страны. Мужчина устроил скандал, начал кричать, а когда дежурившие у здания полицейские попытались его успокоить, он достал нож.

Напавший пырнул одного сотрудника в живот, второго ранил в руку. Подоспевшая подмога забрала у мужчины оружие и задержала его. Раненых отвезли в больницу.

Полиция выясняет причины скандала и мотивы, подтолкнувшие его к нападению. Несмотря на пожилой возраст подозреваемого в полиции заявили, что намерены добиться его ареста.

Сеул, Наталья Рязанова

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