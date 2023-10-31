Прокуратура проверит, почему жительницу Карелии везли к скорой на санях

Прокуратура Карелии начала проверку инцидента с пациенткой после инсульта в городе Кемь. Женщину пришлось везти к машине скорой помощи на санях из-за неисправного моста.

Прибывшая на вызов бригада скорой помощи не смогла проехать к пациентке в отдаленный микрорайон города. Мост через реку Кемь был закрыт для автомобильного движения. Ворота разрешалось отпирать только для экстренных служб, но на холоде замок заклинило.

Медики добежали до женщины, перенесшей инсульт, и попросили местного жителя отвезти пациентку к их машине на санях. Бригада успела вовремя доставить женщину в больницу, ей оказали медицинскую помощь.

«Прокуратура организовала проверку соблюдения прав жительницы Кеми на медицинскую помощь. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в ведомстве.

Администрация Кемского района приставила к замку работника, который ежедневно проверяет исправность запорного механизма. Текущий ремонт планируется сделать до 1 декабря 2023 года. После этого жители смогут не только вызывать скорую, но и привозить к своим домам дрова.

Кемь, Наталья Рязанова

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