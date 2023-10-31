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Вторник, 31 октября 2023, 19:40 мск

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За массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы арестами до десяти суток наказаны пять человек

Верховный суд Республики Дагестан во вторник, 31 октября, арестовал на десять и шесть суток пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, произошедших в воскресенье, 29 октября, – сообщает ТАСС.

Агентство со ссылкой на представителя суда пишет: «Постановлениями суда от 31.10.2023 мужчины признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ. Одному из них назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, четверым – аналогичное наказание сроком на шесть суток».

Махачкала, Иван Бабурин

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