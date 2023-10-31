Над Белгородской областью сбит очередной украинский беспилотник

Министерство обороны РФ во вторник, 31 октября, сообщило об уничтожении над Белгородской областью украинского беспилотника самолетного типа.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится: «31 октября около 19.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

Москва, Иван Бабурин

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