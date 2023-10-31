В результате обстрела Донецка украинскими неонацистами погибли два человека, 12 ранено, в том числе три журналиста

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ночь на среду, 1 ноября, заявил, что в результате обстрела Донецка украинскими неонацистами погибли два человека, 12 человек ранено, среди которых трое журналистов.

В заявлении Пушилина, распространенном пресс-службой главы ДНР, говорится: «В результате обстрела со стороны ВСУ Буденновского района Донецка погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС. Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц, из них двое сотрудников МЧС, три журналиста. Сотрудники МЧС пострадали в результате повторного обстрела во время тушения пожара».

В свою очередь, телеканал «Звезда» сообщил, что «националисты опять нанесли удар по Донецку. Оператор, который работает с нашим телеканалом, получил осколочное ранение Ранее стало известно, что пострадали три журналиста «Известий» – одному их них, Евгению Быковскому, нужна операция».

«Всего в результате серии обстрелов погибли три человека, в том числе сотрудник МЧС. Боевики били по журналистам и сотрудникам спасательных служб, которые прибыли на место первых обстрелов. Десять человек ранены. Сейчас в Донецке снова слышны прилеты. В зоне риска Калининский район», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Звезды».

Донецк, Иван Бабурин

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