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NewDayNews.ru

Среда, 1 ноября 2023, 09:46 мск

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Лава из Ключевского размыла дорогу на Камчатке

Скриншот видео Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН

Лавовый поток из вулкана ключевского размыл дорогу около камчатского поселка Ключи. Специалисты зафиксировали три мощных выброса пепла за день, один из которых достиг 13 км в высоту. В Усть-Камчатском районе закрыты школы и детские сады из-за угрозы пеплопада.

Активность Ключевского выросла вчетверо накануне, а с утра 1 ноября вулкан извергает пепел и лаву. Горячий поток вызвал сход селей, грязь и камни заполнили реки Крутенькая и Кергур. Потоки перемыли дорогу, и местные власти закрыли участок трассы Мильково-Ключи-Усть-Камчатск протяженностью 30 км для любого транспорта из-за угрозы схода лавы. Ограничение действует до 16:30 часов 2 ноября.

Из-за схода лавы тает ледник Богдановича, грязекаменные потоки движутся в сторону автодороги Мильково-Козыревск, предупредил институт вулканологии ДВО РАН.

Ключевской трижды за день выбросил мощные столбы пепла высотой 11, 12 и 13 км. Ветром пепловый шлейф несет на юго-восток в сторону Тихого океана. ГУ МЧС по Камчатскому краю предупредило о риске пеплопада в селе Никольское Алеутского округа. Власти Усть-Камчатского района закрыты школы и детские сады из-за угрозы пеплопада.

Спасатели призвали граждан не приближаться к вулкану из-за риска для жизни и здоровья. Они рекомендовали не верить объявлениям «серых» турфирм», предлагающих поездки к вулкану. Опасность представляют пепловые выбросы и обвалы, выделение ядовитых паров и газов.

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров заявил, что пароксизмальная стадия извержения Ключевского длится обычно около восьми часов, и вскоре вулкан снизит активность. В Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН пояснили, что вулканическое дрожание продолжает усиливаться. Есть вероятность, что извержение перейдет в другой класс, если Ключевской «пробьет» тропопаузу.

Ключи, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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