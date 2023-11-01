Экс-игрока сборной России по футболу задержали с крупной партией наркотиков

Бывший защитник сборной России по футболу Алексей Бугаев задержан в Краснодаре с 495 граммами мефедрона. Сверток с наркотиками обнаружили в кармане толстовки 42-летнего мастера спорта, сообщает телеграм-канал Mash.

Правоохранители установили, что мефедрон он получил с помощью «закладки».

В отношении экс-футболиста возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Санкция статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Отмечается, что при задержании Бугаев оказал сопротивление полицейским, за что получил семь суток ареста.

По данным телеграм-канала Shot, бывший футболист признался, что подрабатывал наркокурьером и перед задержанием успел разложить закладки возле общежитий студгородка Кубанского аграрного университета в Краснодаре.

Во время допроса Бугаев сообщил, что после ухода из профессионального футбола у него возникли финансовые проблемы, он накопил долги – около 70 тысяч рублей неоплаченных налогов с пенями.

«Отчаявшись, Бугаев нашел способ заработать через даркнет – в наркошопе. Достал через барыг около полкило мефедрона, который должен был закладками разложить в Краснодаре и Сочи», – говорится в материале.

Алексей Бугаев начинал карьеру в московском «Торпедо». Также играл в «Локомативе» и «Краснодаре». Футболист провел в составе сборной РФ семь матчей, в том числе два – на Евро-2004.

Краснодар, Наталья Петрова

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