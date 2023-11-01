Над Херсонской областью сбиты семь украинских ракет, летевших на Крым

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об отражении массированной ракетной атаки ВСУ на южные регионы России.

«Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолетов и летевших на Крым», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Сальдо уточнил, что большинство ракет уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке. «Люди и инфраструктура не пострадали», – подчеркнул он.

Губернатор добавил, что «на данную минуту ракетная опасность не миновала». Силы ПВО в полной готовности, отметил он.

Геническ, Наталья Петрова

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