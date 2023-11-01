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NewDayNews.ru

Среда, 1 ноября 2023, 14:41 мск

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Над Херсонской областью сбиты семь украинских ракет, летевших на Крым

Архив, фото: Минобороны РФ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об отражении массированной ракетной атаки ВСУ на южные регионы России.

«Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолетов и летевших на Крым», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Сальдо уточнил, что большинство ракет уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке. «Люди и инфраструктура не пострадали», – подчеркнул он.

Губернатор добавил, что «на данную минуту ракетная опасность не миновала». Силы ПВО в полной готовности, отметил он.

Геническ, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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