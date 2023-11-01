В Татарстане священник из ревности зарезал и расчленил свою жену

Священник храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в городе Нижнекамске в Татарстане Михаил Зубарев расправился со своей женой, после чего расчленил ее. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, иерей сначала зарезал супругу, а затем, чтобы скрыть следы преступления, расчленил ее и попытался спрятать останки. Дети супругов обнаружили голову матери в холодильнике. Первой останки женщины обнаружила 8-летняя дочь жертвы, позже пришел 17-летний сын и вызвал полицию.

Согласно основной версии расправы, священнослужитель убил жену из-за ревности.

В настоящее время иерей арестован, ведется следствие. Дети в настоящее время находятся в больнице, где им оказывают психологическую помощь. После выписки их передадут родственникам.

Известно, что священник переехал в Татарстан из Мурманской области. При переезде он скрыл, что стоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Позже пресс-служба Татарстанской митрополии сообщила, что преступление было совершено 31 октября. Там уточнили, что клирику Чистопольской епархии иерею Михаилу Зубареву с октября было запрещено служить в храме из-за «нарушения канонических норм церкви». Отмечается, что прихожане жаловались на недостойное поведение отца Михаила, о его неподобающем поведении также заявляли другие священники.

«При рассмотрении обстоятельств дела было установлено, что в последние месяцы в поведении иерея Михаила были заметны странности, заставляющие усомниться в его психическом здоровье. Он с пренебрежением относился к Святым Дарам, вел себя неподобающим образом с прихожанами и собратьями-священнослужителями. На основании сведений о дисциплинарных нарушениях правящий архиерей епархии 17 октября принял решение о запрещении Зубарева в священническом служении», – говорится в заявлении пресс-службы епархии.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл выразил искренние соболезнования родственникам убитой женщины.

Нижнекамск, Наталья Петрова

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