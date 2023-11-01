Украина обстреляла Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 1 ноября, сообщил, что украинские неонацисты обстреляли одно из промышленных предприятий города Шебекино, ранив одного человека.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «ВСУ обстреляли город Шебекино. Часть снарядов легла на территорию одного из промышленных предприятий. По предварительной информации, есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем. У пострадавшего осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Сейчас бригадой скорой помощи он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается». ⠀

«Повреждения в настоящий момент зафиксированы в одном из корпусов предприятия: посечены фасад, ограждение и остекление здания, также осколками повреждены два автомобиля. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Обследование территории продолжается», – добавил белгородский губернатор.

Белгород, Иван Бабурин

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