США взорвали свою межконтинентальную ракету над Тихим океаном

Командование глобального удара ВВС США в среду, 1 ноября, заявило, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Minuteman III «из-за аномалии» была взорвана над Тихим океаном во время испытательного пуска, – сообщают СМИ

В заявлении, распространенном американскими военными, говорится: «Подразделение Space Launch Delta безопасным образом уничтожила над Тихим океаном 1 ноября в 00:06 (11:06 мск.) «Minuteman III из-за аномалии, выявленной во время испытательного запуска с базы Ванденберг американских Космических сил в штате Калифорния. Для выявления аномалии будет проведен тщательный анализ».

«Несмотря на неудачу, обеспечил их данными, важными для поддержания боеготовности межконтинентальных баллистических ракет», – добавили в Командовании глобального удара ВВС США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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