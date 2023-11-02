Житель Кубани похитил сам себя и заплатит 50 тысяч рублей, потраченные на поиски

Житель Краснодарского края организовал собственное похищение и теперь должен возместить убытки, потраченные из бюджета на его поиски. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчина исчез 10 мая 2023 года. Он уехал забрать крупную сумму денег за стройматериалы, но домой так и не вернулся. Позже выяснилось, что он взял в долг больше 5 млн рублей, но возвращать займ не собирался, поэтому решил инсценировать похищение.

«Он выехал на своем автомобиле за пределы Краснодарского края и, создавая видимость своего похищения, бросил автомобиль на территории Ростовской области с документами и личными вещами. Близкие и родственники пропавшего, поддерживающие с ним теплые отношения, сразу же предположили криминальный характер исчезновения, о чем сообщили в социальные сети и средства массовой информации», – пояснили в надзорном ведомстве.

Местонахождение пропавшего было быстро установлено. При этом выяснилось, что он намеренно не сообщал, где находится, а все это время гостил у своего отца.

В итоге мужчину заставили выплатить 50 тысяч рублей, потраченные на его поиски. Кроме того, он стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и в настоящее время находится под домашним арестом.

Краснодар, Зоя Осколкова

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