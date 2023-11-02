Нижегородец зарезал хозяина напавшего на его собаку пса

Житель Дзержинска Нижегородской области задержан по обвинению в убийстве мужчины. Преступлению предшествовало нападение собаки жертвы на питомца обвиняемого. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Согласно версии следствия, 1 ноября на улице Буденного обвиняемый во время ссоры с ранее незнакомым мужчиной ударил его ножом в живот. От полученных телесных повреждений потерпевший умер на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

Фигурант признал вину частично. На допросе он сообщил, что конфликт возник из-за нападения собаки погибшего на его пса.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

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