В Армении раскрыли группу террористов, готовивших захват госзданий

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении задержала группировку, которая готовила захват государственных зданий, чтобы помешать работе органов власти. Подозреваемые планировали устроить массовые беспорядки и привлечь к ним граждан с помощью соцсетей.

«Группа готовила взрыв и иные преступления, занятие и удержание зданий государственного значения, целью которого было воспрепятствовать деятельности органов государственной власти. В отношении пяти членов преступной группы возбуждено уголовное дело, к одному фигуранту применено содержание под стражей», – говорится на сайте ведомства.

Группа разработала подробный план захвата зданий. Во время обысков у подозреваемых нашли оружие, боеприпасы и карту с отметками о действиях каждого участника. По версии следствия, террористическую операцию назвали «Северный листок». Для вовлечения широких масс планировалось создать украинские, молдавские телеграмм-каналы «Восстание национального спасения» и распространить листовки.

Расследование продолжается. СНБ считает, что у пяти задержанных были и другие подельники.

Ереван, Наталья Рязанова

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