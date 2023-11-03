Самолет Якутск – Москва вернутся в аэропорт вылета из-за неисправности

Самолет Boeing-737 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс Якутск – Москва, вернулся в аэропорт отправления из-за обнаруженной на борту неисправности – неустойчивой работы автопилота. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

На борту лайнера находились 128 человек: 123 пассажира и пять членов экипажа. Для обеспечения безопасности к месту посадки были направлены силы Якутского пожарно-спасательного гарнизона, Служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта и службы спасения республики.

Самолет благополучно сел в аэропорту Якутска в 12:17 по местному времени. «Пострадавших нет, самолет повреждений не получил», – говорится в сообщении.

Якутская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов в связи с возвращением лайнера в аэропорт вылета, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Ведомтво проверит все обстоятельства произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Якутск, Наталья Петрова

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