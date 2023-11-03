На Алтае при столкновении скорой и грузовика погибли два человека

В Алтайском крае в ДТП с участием автомобиля скорой помощи погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Авария произошла у села Гальбштадт. Грузовик выскочил на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой.

«На месте происшествия погибли пациент и водитель скорой медицинской помощи, еще двое граждан пострадали», – говорится в сообщении. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. На место аварии выехал территориальный прокурор.

Барнаул, Зоя Осколкова

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