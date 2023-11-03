На Алтае при столкновении скорой и грузовика погибли два человека

В Алтайском крае в ДТП с участием автомобиля скорой помощи погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Авария произошла у села Гальбштадт. Грузовик выскочил на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой.
«На месте происшествия погибли пациент и водитель скорой медицинской помощи, еще двое граждан пострадали», – говорится в сообщении. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. На место аварии выехал территориальный прокурор.
Барнаул, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube