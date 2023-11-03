В Татарстане расследуют смерть 16-летнего подростка, которому отказали в госпитализации

Следственные органы в Казани возбудили уголовное дело по факту смерти подростка, которому отказали в госпитализации. Об этом сообщил Следственный комитет России.
Гибель 16-летнего тинейджера расследуется по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ведомства затребовал у руководителя регионального управления доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Прокуратура Татарстана взяла на особый контроль выяснение причин и обстоятельств смерти подростка. Свои проверки начали региональный минздрав и Росздравнадзор.
«Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Татарстан проверяет качество и своевременность оказания медпомощи 16-летнему подростку в Республиканской детской клинической больнице», – говорится в сообщении ведомства.
По информации СМИ, подросток обратился в Детскую республиканскую клиническую больницу с жалобами на судороги в шее, но врачи отказали ему в госпитализации. На следующий день он умер у себя дома.
Ранее у подростка были диагностированы сосудистая дистония и несколько хронических болезней. Он состоял на учете у невролога.
Казань, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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