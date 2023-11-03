Жительница Уфы до смерти забила приемного трехлетнего сына

В Уфе женщину задержали по обвинению в убийстве приемного трехлетнего сына. Она избила ребенка до смерти за его капризы. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

Ранее, утром 29 октября полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Сосновской найден мертвым трехлетний мальчик. Приемная мать ребенка заявила, что мальчик во сне упал со второго яруса кроватки.

После проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что ребенок скончался в результате травмы, не связанной с падением из кровати. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. 38-летнюю приемную мать погибшего малыша задержали.

По предварительной версии следствия, женщина разозлилась из-за того, что мальчик капризничал, и, чтобы он успокоился, нанесла малышу телесные повреждения. От полученных травм ребенок умер.

Задержанной предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Она признала вину. Суд санкционировал арест обвиняемой.

Отмечается, что семья на профилактическом учете в органах внутренних дел не состояла.

В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства «в части полноты проверки и своевременности принятия мер реагирования в отношении неблагополучных родителей», – отметили в региональном управлении СК РФ.

Уфа, Наталья Петрова

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