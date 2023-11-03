Сенатор от Херсонской области Константин Басюк в пятницу, 3 ноября, сообщил, что в результате ракетного удара вооруженными формированиями Украины (ВФУ) по зданию Социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка погибли семь человек.

В своем Telegram-канале Басюк написал: «Вооруженные формирования Украины (ВФУ) атаковали гражданские объекты в Чаплынском муниципальном округе! Прилеты в Пенсионный фонд и Центр занятости. По предварительным данным, семеро погибших и семеро раненых. За жизни еще двух человек борются наши медики».



«Подчеркну, что никаких военных объектов в Чаплынке и близко не было. Зато становится абсолютно ясным, с кем воюют наши противники. Напомню, что это не впервой, когда ВФУ уничтожают гражданских и гражданские объекты на Херсонщине», – добавил сенатор.

Москва, Иван Бабурин

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