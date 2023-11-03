В результате атаки израильского дрона по больнице в секторе Газа погибли и пострадали десятки человек

В результате атаки дрона ЦАХАЛ по территории, прилегающей к центральной больнице «Аш-Шифа» административного центра сектора Газа, погибли и пострадали десятки человека, – сообщают СМИ.

В сообщении телеканала Al Hadath говорится, что «удар израильскими силами был нанесен рядом с входом в больницу, где находилось несколько машин скорой помощи, которые были готовы отправиться с ранеными палестинцами к КПП «Рафах» на границе с Египтом. Информации и о точном числе погибших и раненых пока нет».

В свою очередь военкор телеканала RT Мустафа аль-Байд сообщает, что «чудом выжил в очередной израильской атаке. Ударили по воротам больницы «Аль-Шифа. Сотни человек погибли и ранены».

Газа, Иван Бабурин

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